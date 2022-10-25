Altınordu’da Özkan’dan tarihi çağrı

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan dün Altay ve Bursaspor özelinde transfer yasağı olan köklü kulüplere tarihi çağrı geldi. Altay ve Bursaspor gibi ekiplerin FIFA'dan aldığı transfer yasakları nedeniyle altyapıda forma giyen genç futbolcularına lisans çıkaramamasına karşı çıkan Özkan bir öneride bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve eski TFF Başkanı Mahmut Özgener'e çağrı yapan Başkan Özkan, "İçim acıyor. Gelin hep birlikte Zürih'e gidelim. Transfer yasağı, sadece profesyoneller için geçerli olsun" dedi.

"DAMARINI KESMEK GİBİ"

Altınordu Kulübü resmi sitesinde bir yazı yayımlayan Özkan, "Borcu yapan profesyonel şube olduğuna göre, A takıma transfer yasağı tamam da, çocuklara ceza niye? Yetişkinler kötü yönettiler diye 12, 13, 14 yaşındaki bir çocuğun Altay forması giymesine engel olmak niye? Çocuklara da amatör lisans çıkarılmaması, bu cezanın dışında tutulamaz mı. Altay'ın, Bursaspor'un 12, 13, 14, 15 yaşındaki bir çocuğa lisans çıkaramamasının ne manası var. Türk futbolunun iki tane kalın damarını kesmekle eşdeğer" dedi.

"INFANTINO İLE KONUŞALIM"

Özkan, çağrısını şu sözlerle sonlandırdı: "Gelin hep birlikte gidelim Zürih'e.. Oturalım Infantino'nun karşısına, bizim ülkemize has hoş görülebilir bir mazeret sunalım. Ülkemize bir defalığına bir 'Sarı kart' göstersinler. Transfer yasağı, sadece profesyoneller için geçerli olsun, futbolun tabana yayılmasına mani olacak bir sebebe dayanak olmasın. Ben ciddi, ciddi, üzülüyorum Şenes Ağabey. Ben gerçekten çok sıkıldım Mehmet Başkanım. Yanımda keşke siz de olsaydınız Servet Bey dostum. Hele ki siz Mahmut Bey kardeşim, 'Altay'ın Varlığı' için siz bu işe soyunun, siz bu işi "iş" edinin. Lütfen!"