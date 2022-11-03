Altınordu’nun bankoları

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparmak isteyen Altınordu'da dört isim takımın bankosu oldu. İzmir temsilcisinde kaleci Ali Emre Yanar, sezon başında bonservisi Ankaragücü'nden alınan stoper Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş ve Ali Dere tüm lig maçlarında ilk 11'de şans bularak istikrarlarıyla göz doldurdu. Bu futbolcular arasında Ali Emre ve Erdi 900 dakika saha kalarak en fazla süre alan isimler oldu. Öte yandan savunmacı Erdi iki asist; defansif orta saha Kubilay 1 gol, 1 asistle takımlarına skor katkısı verdi. 4 isim dışında Ahmet Dereli 9 maçın 8'inde, Kürşad Sürmeli 8 maçın tamamında, Ahmet İlhan, Rıdvan 8 karşılaşmanın 7'sinde ilk 11'de şans buldu.



■ BERKE ÖZBAY

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