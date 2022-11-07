Altınordu yine kayıp

Spor Toto Birinci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, Yeni Malatya'nın ardından Eyüpspor'a da mağlup oldu: 2-1. 4. dakikada sağ taraftan Şeref Özcan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Safa Kınalı'nın kafa vuruşunda kaleci Harun Tekin soluna uzanarak topu çizgiden çıkardı. 26'da ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

58'de Eze'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Dibba ceza sahasına girerek pasını altıpas içerisindeki Ahmed'e çıkardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 85'te Babel ile yaptığı seri paslaşmalar sonrası ceza sahasına giren Ömer Bayram içeriye yerden pasını aktardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ryan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 86'da Eyüpspor ceza sahası içerisinde topa yükselen Alpaslan Öztürk, rakibi Bertuğ'a yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 89'da beyaz noktada topun başına geçen Ahmet İlhan'ın şutunu kaleci Harun sağına yatarak kurtarırken, seken topu Ahmet kafayla ağlara gönderdi: 2-1. Müsabaka 2-1 sona erdi.

KAHRAMAN'DAN KADROYA AYAR

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, ligde son oynadıkları ve 3-0 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçına göre kadroda 2 değişikliğe gitti. Genç çalıştırıcı Malatya maçında 11'de görev alan Bertuğ Bayar ve Kürşad Sürmeneli'yi yanında oturttu. Kahraman, bu isimlerin yerlerine Sami Satılmış ile Şeref Özcan'ı Eyüp önünde sahaya sürdü. Bertuğ ve Kürşad ikinci yarıda gol umudu olarak oyuna dahil oldu.