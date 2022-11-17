Altınordu’da golcü krizi

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattına gerileyen Altınordu, hücumda sıkıntı yaşıyor. İzmir ekibinde 8 gol atarak takımını sırtlayan Ahmet İlhan dışındaki forvetler beklenen performansı gösteremedi. Kırmızı-lacivertlilerde üçüncü sezonunu geçiren Ahmet Dereli oynadığı 9 maçta ağları sadece 1 kez sarsarken, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Bertuğ Bayar ise forma giydiği 10 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

İKİ MAÇTA DA ETKİSİZ KALDILAR

Altınordu'da kanat forvet Şeref Özcan 7 mücadelede, Emircan Gürlük 9 maçta ve Gökberk Efe ise 2 karşılaşmada etkisiz bir görüntü çizerken, rakipleri boş geçti. İzmir ekibinde defans oyuncusu Volkan Fındıklı, orta saha Safa Kınalı ve Kubilay Aktaş ise ağları 1'er kez sarsarak Ahmet İlhan dışındaki hücumculardan daha fazla gol katkısı vermiş oldu.

BERKE ÖZBAY