Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da yaprak dökümü erken başladı. Şampiyonluk parolasıyla çıktığı ligde kalma savaşı veren kırmızı-lacivertliler hücum oyuncusu Bertuğ Bayar ve orta saha oyuncusu Safa Kınalı ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki oyuncuya da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.



AYAK UYDURAMADILAR

Sezon başı Akhisarspor'dan gelen Bertuğ Bayar, Altınordu formasıyla bu sezon 10 karşılaşmaya çıktı. 26 yaşındaki oyuncu skor katkısı veremedi. Trabzonspor'dan büyük umutlarla takıma katılan 23 yaşındaki Safa Kınalı ise bu sezon Altınordu formasıyla 11 maça çıktı ve 1 gol katkısı verdi. Teknik direktör Ufuk Kahraman, "İsteyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. İkisi de değerli ve karakterli oyuncular. Ama bazen doku tutmuyor. Sistemimize ayak uyduramadılar, forma şansı bulamadılar. Karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.



FUTBOLCULARA SARI KART İKAZI

Altınordu kritik haftalara girerken, teknik heyetten futbolculara kart uyarısı geldi. Pazartesi günü İzmir'de oynanacak olan Manisa FK maçına orta alanda forma giyen Kubilay ve Metehan 3'er sarı kartla ceza sınırında çıkacak. Teknik direktör Ufuk Kahraman bu iki oyuncunun yanı sıra tüm öğrencilerine sonraki hafta oynanacak olan Bandırmaspor maçını da düşünerek bir dizi uyarılarda bulundu. Altınordu, Manisa müsabakasının hazırlıklarını tam kadro halinde sürdürürken takımda hiç eksik olmaması da teknik heyetin elini güçlendiriyor.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

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