Altınordu sevinmeyi unuttu: 1-0

Spor Toto 1. Lig'de galibiyeti unutan Altınordu, Bandırmaspor deplasmanından da puansız ayrıldı: 1-0. 26'da Ali Dere'nin ortasında Şeref rakibinin müdahalesine rağmen vuruşunu yaptı. Ancak top Gkelios'ta kaldı. Bu pozisyonda Altınordu'nun penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. 27'de ev sahip ekip öne geçti. Bu dakikada Kerim'in kullandığı serbest atışta Atabey kafayla takımını öne geçirdi: 1-0.

HÜCUMDA ÇOK ETKİSİZ KALDILAR

İkinci yarıya Altınordu atak başladı. 48'de Ali Dere'nin soldan ceza alanı içine yaptığı ortada Bandırma savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 57'de Ahmet İlhan'ın ortasında Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. 64'te Altınordu savunmasının arkasına atılan topta kaleci Ali Emre, ceza alanı dışına çıkarak Sedat'tan önce ayakları ile tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+4'te Emircan'ın ortasında Bandırma kalecisi Gkelios Ahmet İlhan'dan önce topu kontrol etti. Altınordu, altıncı yenilgisini alıp hayal kırıklığı yaşadı.