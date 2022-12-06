Dertli fakat umutlu

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, dertli ancak gelecekten umutlu. Ligde son olarak Bandırmaspor'a yenilen ve 6 maçtır puan yüzü göremeyen kırmızı-lacivertli ekipte, Kahraman bazı bölgelerde alternatif bulamamaktan yakınırken, umudu da elden bırakmadı. Kahraman, bölgesel eksikliklere altyapının çözüm olmadığına vurgu yaparak, "8 ve 11 numaralı bölgeler yüzünden zorlanıyorum. U-19'dan bu bölgeye 3 oyuncu yerleştirdim. Ancak yeterli değil. Oyuncular birbirini form tutarak ittirir. Takımdaki diğer oyunculara motivasyon sağlar. Ancak bende durum böyle değil. Üretmeye çalışıyorum ama ön taraftaki yetersizlik ve alternatifsizlik nedeniyle istediğimizi yapamıyoruz" diye konuştu.

"GALİBİYETE İHTİYAÇ VAR"

Yönetimden devre arasında takviye isteyeceğini belirten Kahraman, "Ligin ilk yarısını 7-9 puan alarak bitirme hedefimiz var. Çünkü biz iyi bir takımız. Maçları izlediğim zaman hep bireysel hatalardan gol yediğimizi görüyorum. Bu sorunla başa çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtamazsak bir anlamı olmuyor. Galibiyete ihtiyacımız var" dedi.

RAKİPLER DE KAYBETTİ

DÜŞME hattında 12 puanla 16. sırada yer alan Altınordu, Bandırma'ya yenilerek haftayı puansız kapatırken hemen üzerinde yer alan rakiplerinin de puan kayıpları teselli oldu. 15. sırada 14 puanda bulunan Erzurumspor ve 16 puandaki Tuzlaspor da haftayı yenilgiyle kapattı. 17'şer puandaki Adanaspor ve Göztepe'nin de birbiriyle oynadığı maçlarda berabere kalması kırmızı-lacivertlilerin umudunu artırdı.

SAKATLAR İÇİN SEFERBERLİK

LİGDE zor bir süreçten geçen Altınordu'da sakatların takıma dönmesi için seferberlik ilan edildi. Kırmızı- lacivertlilerde, golcü Ahmet Dereli'nin takıma dönmesinin süre alması beklenirken Kürşad Sürmeli, Alperen Selvi, Gökberk Efe ve Abdullah Soğucak'ın bir an önce takıma dönmeleri için sağlık heyeti seferber oldu.

DOĞANCAN BİNGÖL