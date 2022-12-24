Altınordu’ya taze kan

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U16/17 takımı kalecilerinden Onuralp Çevikkan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza töreninde oyuncunun ailesinin yanı sıra ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can ve ALFA Kaleci Başantrenörü Hüseyin Yenikaya da hazır bulundu. ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, "Onuralp bugün profesyonelliğe adım attı. Artık onun adına asıl süreç bundan sonra başlayacak. Kendisi yine aynı şekilde devam ederek ilk önce A takımımıza sonrasında da en büyük arzumuz olan Avrupa'ya transfer olacaktır" dedi. Profesyonelliğe geçiş imzasını atan 16 yaşındaki Onuralp Çevikkan da, "Bugüne kadar bana hep destek olan aileme, hocalarıma ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun arttığının bilincindeyim. Çok çalışıp hedeflerime koşmaya devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

ÜNAL TAKIMI HAZIRLIYOR

Bu sezon oldukça kötü bir performans sergileyen ve ateş hattına demir atan Altınordu, pazartesi günü oynayacağı Ç.Rizespor maçına yeni teknik direktörü Gökhan Ünal ile hazırlanıyor. İzmir temsilcisi bu karşılaşmayı kazanarak 8 maçlık kötü gidişi sonlandırmak ve yeni bir sayfa açmak istiyor.