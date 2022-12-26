Altınordu Müzesi coşkuyla açıldı

Altınordu Futbol Akademisi'nin bulunduğu Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşen törende açılış kurdelesini Başkan Özkan'ın isteğiyle eski sporcular kesti. Altınordu'nun çeşitli branşlarda hem alt yaş gruplarında hem de A takım düzeyinde kazandığı şampiyonluk kupalarının yer aldığı müzede, tarihi formalar, şiltler, plaketler ve fotoğraflar da sergilendi. Taraftarlar Başkan Özkan'a açılış öncesi çiçek verdi.





BAŞKAN ÖZKAN: STADIMIZI KENDİMİZ YAPACAĞIZ

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 1 yıl sonra Altınordu'nun 100 yaşını tamamlamış olacağını belirterek, "1 yıl önce Altınordu Müzesi'ni açıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu müze bir ilktir, genişletip büyüteceğiz. İleride Altınordu'nun kendi stadyumu olduğunda Avrupa'da olduğu gibi kendi müzemizi, kendi stadyumumuzda daha güzel bir şekilde yapacağız. Bu stadyumu oradan buradan borçla değil kendi imkanlarımızla yapacağız" diye konuştu.





"En önemli karakterimiz özgürlüğümüzdür" diyen Başkan Özkan, "Özgürlüğümüzden hiçbir şekilde ödün vermeden bana emanet edilen Altınordu bayrağını inşallah benden sonraki nesle en iyi şekilde devredebilmek için hayatımı Altınordu'nun kurumsallığına adamış bulunuyorum. Altınordu'nun A takımı buzdağının sadece görünün yüzüdür. Altınordu'nun aslı buzdağının altındadır. Burası İzmirlilerindir. Burası bu toprakların çocukları için kurulmuştur ve böyle devam edecektir" dedi.





BEZİRCİLİOĞLU: CUMHURİYET'İN İLK KULÜBÜYÜZ

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ise "Altınordu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kulübüdür ve Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece var olacaktır. Kulübün yolu 2012 yılında Seyit Mehmet Özkan'la kesişti. Ben de bu işe vesile oldum. Hayatımda yaptığım en önemli hamle budur. İyi ki varsın Seyit Mehmet Özkan, iyi ki Altınordu var" ifadelerini kullandı.