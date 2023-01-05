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Altınordu’dan gençlik aşısı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 19 yaş altı takımından 4 futbolcunun Antalya'daki kampın kadrosuna alındığı bildirildi. Takım gençlerbirliği maçının hazırlıklarına İzmir’de devam edecek.

İHA

05.01.2023, 14:52

Altınordu’dan gençlik aşısı

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden Altınordu, kadrosuna 4 genç takviyesi yaptı.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Gökhan Ünal tarafından; Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Takımı sporcularından Furkan Yöntem, Mustafa Kocabaş, Mustafa Karaman ve Hasan Berat Kayalı'yı kamp kadrosuna dahil etti. 10 Ocak Salı gününe kadar Antalya'da çalışacak kırmızı-lacivertli takım, sonrasında Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.

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