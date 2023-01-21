Altınordu fırsat tepti

Spor Toto Birinci Lig'de haftalar süren galibiyet hasretini Gençlerbirliği önünde dindiren Altınordu, deplasmanda Sakaryaspor'a teslim oldu: 2-1. İzmir ekibi, haftalar sonra ateş hattından çıkma şansını değerlendiremedi. 3. dakikada sağ kanattan Odise Roshi'nin ortasında, ceza sahası içinde Burak Süleyman meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 5'te ceza sahası içinde topla buluşan Emircan Güllük, topu filelere yolladı: 1-1. 18'de Hakan Yavuz'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Nalepa'nın vuruşu kalenin üstünden dışarıya çıktı.

İKİNCİ YARIDA POZİSYON YOKTU

21'de Metehan Mimaroğlu, Emircan Gürlük'ün pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Furkan Köse ile karşı karşıya kaldı. Mimaroğlu'nun vuruşunu kaleci Furkan Köse güçlükle çeldi. 24'te Odise Roshi'nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Burak Süleyman topu ağlara gönderdi: 2-1. 44'te köşe vuruşunda Ali Özgün'ün kafa vuruşunu kaleci Furkan Köse çeldi. 45'te Kabongo Kasongo'nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruş kalenin yakınından auta çıktı. 63'te Sakaryaspor kontratakla rakip kaleye geldi. Kabongo Kasongo, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Maç 2-1 bitti.