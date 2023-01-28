Altınordu Bolu önünde

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, evinde Boluspor'u ağırlayacak. Bornova Doğanlar Stadı'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalacak. Geçen hafta Sakaryaspor'a mağlup olarak düşme hattından kurtulma fırsatını değerlendiremeyen ve 16. sırada takılı kalan İzmir temsilcisi, 33 puanla Play-Off yarışı veren 8. basamaktaki rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Seyircisi önünde son olarak Gençlerbirliği'ni dize getiren İzmir ekibi, iç sahada 2'de 2 yaparak rakiplerinin alacağı sonuçlarla uzun bir aradan sonra düşme potasından kurtulmayı planlıyor.

KADRODA 2 EKSİK VAR

KIRMIZI-LACİVERTLİ ekipte kritik karşılaşma öncesi iki eksik bulunuyor. Altınordu'da sakatlıkları bulunan Ahmet Dereli ile Yusuf Can bugün Bolu karşısında forma giyemeyecek. Kürşad Sürmeli ve Ahmet İlhan'ın durumları ise maç saatinde netleşecek.