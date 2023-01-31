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Haberler Altınordu Altınordu’nun planı tutmadı

Altınordu’nun planı tutmadı

31.1.2023

Altınordu’nun planı tutmadı
1. Lig'de ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da hesaplar tutmadı. Kırmızı-lacivertlilerin Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın geçtiğimiz yıllarda yetiştirici kulüp olarak ilk 11'de en az 4 altyapı oyuncusu oynatma iddiası uzun sürmedi. Düşme hattına gerileyerek panikleyen İzmir temsilcisi, çareyi yine dış transferler ve tecrübeli isimlerde buldu. Teknik direktör Gökhan Ünal, 1-1 sona eren Boluspor maçının 11'inde özkaynak sisteminden yetişen 2 oyuncuya görev vererek başkan Özkan'ın planlarını yerine getiremedi. Bolu karşılaşmasında İzmir ekibinin on birinde 24 yaşındaki Ali Emre ile 19 yaşındaki Emircan dışındaki 9 futbolcunun kulübe transfer yoluyla gelen isimler olması dikkat çekti. Yedek kulübesinde yer alan altyapı patentli kaleci Serhat, stoper Yusuf Yalçın, forvet Gökberk, stoper Alperen, sağ bek Furkan Metin ve stoper Rahmi ise forma şansı bulamadı.
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