Yeniler sahnede

SPOR Toto Birinci Lig'de 23. haftayı bay geçecek olan düşme hattındaki Altınordu'da ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 5 futbolcu direkt on bire dahil oldu. İkinci yarının ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçında takımın yeni isimlerinden forvet Ali Özgün, orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan ve sol kanat Metehan Mimaroğlu'nu ilk 11'de oynatıp, sağ bek Erdem Gökçe'yi ikinci yarıda, stoper Selim Ay'ı ise 90. dakikada oyuna alan teknik direktör Gökhan Ünal, son 2 maçta 5 futbolcuyu da 11'de görevlendirdi.

3 GOLE ETKİ ETTİLER

SAKARYASPOR (D) ve Boluspor maçlarında yeni 5 transfere ilk dakikadan itibaren forma veren teknik patron Gökhan Ünal, toplamda Emirhan'a 270, Metehan'a 263, Ali'ye 252, Erdem'e 202, Selim'e ise 181 dakika şans verdi. Yeni transferler skora katkı sağlamayı başardı. Gençlerbirliği maçında Ali Özgün 1 gol, 1 asistle, Metehan ise 1 asistle oynadı. Sakaryaspor önünde Erdem, Emircan'ın golünü hazırlarken, Boluspor maçında Selim takımının penaltı kazanmasını sağladı.