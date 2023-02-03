  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu yara saracak

Altınordu yara saracak

3.2.2023

Altınordu yara saracak
Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, bay geçeceği 23'üncü haftada sakat oyuncularının dönüşüyle moral bulacak. Kas yaralanması nedeniyle Sakaryaspor deplasmanında riske edilmeyen, Bolu maçında da 61. dakikada oyuna giren ve penaltıdan beraberlik golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek idman eksiğini kapatacak. Yine kas sakatlığı nedeniyle Sakarya maçında kadroda yer almayıp Boluspor önünde yedek bekleyen genç orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz da maç yapmadan geçilecek haftada tam anlamıyla hazır duruma gelecek. İzmir ekibinde sakatlık sorunu yaşayan Ahmet Dereli, Kürşad Sürmeli, Yusuf Can Esendemir, Sami Satılmış ve Arif Şimşir ile hasta olan Volkan Fındıklı'nın tedavileri ise halen devam ediyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA