Altınordu yara saracak

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, bay geçeceği 23'üncü haftada sakat oyuncularının dönüşüyle moral bulacak. Kas yaralanması nedeniyle Sakaryaspor deplasmanında riske edilmeyen, Bolu maçında da 61. dakikada oyuna giren ve penaltıdan beraberlik golüne imza atan kaptan Ahmet İlhan Özek idman eksiğini kapatacak. Yine kas sakatlığı nedeniyle Sakarya maçında kadroda yer almayıp Boluspor önünde yedek bekleyen genç orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz da maç yapmadan geçilecek haftada tam anlamıyla hazır duruma gelecek. İzmir ekibinde sakatlık sorunu yaşayan Ahmet Dereli, Kürşad Sürmeli, Yusuf Can Esendemir, Sami Satılmış ve Arif Şimşir ile hasta olan Volkan Fındıklı'nın tedavileri ise halen devam ediyor.

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