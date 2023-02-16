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Haberler Altınordu İzmir ekibi Altınordu eksik oyuncularına kavuşuyor

İzmir ekibi Altınordu eksik oyuncularına kavuşuyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Lacivertliler'de eksik oyunculardan bazıları takımla birlikte çalışmalara katıldı.

İHA

16.02.2023, 12:43

İzmir ekibi Altınordu eksik oyuncularına kavuşuyor

Altınordu'da bir süredir sakat olan Sami Satılmış ve Kürşad Sürmeli takımla birlikte çalışmalara katılırken, Ahmet Dereli ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da, sakat oyuncular takıma dönmeye başladı. Aylardır yeşil sahalardan uzak kalan Sami Satılmış, Kürşad Sürmeli ve Ahmet Dereli kırmızılı-lacivertli takımla beraber çalışmalara başladı. Son olarak Aralık 2022'de top oynayan Sami Satılmış ve yine aynı şekilde son olarak Kasım 2022'de İzmir temsilcisinin formasını giyen Kürşad Sürmeli; kırmızı-lacivertli takımla birlikte antrenmanlara çıkarken, 2022 Ekim'den bu yana sakatlık sorunu yaşayan Ahmet Dereli de takımdan ayrı düz koşulara başladı. Öte yandan 30 yaşındaki Ahmet Dereli'nin mart ayında hazır hale gelmesi bekleniyor.

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