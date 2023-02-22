Altınordu’ya tecrübe aşısı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, zor günler geçirdiği ligde ara transfer döneminde oldukça hareketli bir görüntü çizdi. Ateş hattından çıkmanın hesaplarını yapan İzmir temsilcisi, ligden düşmemek için transfer döneminde kadrosunu 6'sı tecrübeli, 7 oyuncu ile güçlendirdi. Kırmızılı-lacivertliler bu süreçte Emirhan Aydoğan (25), Erdem Gökçe (19), Selim Ay (31), Metehan Mimaroğlu (28), Ali Özgün (33), Hüsamettin Yener (27) ve Recep Aydın'ı (33) kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi yaptığı bu takviyelerle alt sıralardan kurtulmak için tecrübeli ve ligi bilen oyuncuları tercih etti. Geçen sezon son anda 1. Lig'e tutunmayı başaran Altınordu, bu sezon da aynı problemi yaşamamak için bu kez ara dönemde işini sıkı tutarak takviye yoluna gitti.

AYRILANLAR GERİ GELDİ

Sezon başında İzmir temsilcisinden ayrılarak başka takımlara imza atan isimler ise umduğunu bulamadı ve yuvaya geri döndü. Sezon başında Göztepe'ye giden Hüsamettin Yener, Bodrumspor'a transfer olan Recep Aydın ve Eyüpspor'dan Metehan Mimaroğlu eski takımlarına imza attı. Kırmızı-lacivertlilerle başarılara imza atan üç yıldız futbolcu tekrar Altınordu'nun başarısı için kalan bölümde ter dökmeye devam edecek.

GÖKBERK KİRALANACAK

ALTINORDU'DA genç santrfor Gökberk Efe, kiralık listesine konuldu. Kırmızı-lacivertli takımda santrfor sayısının 4'e yükselmesi üzerine teknik heyet, tecrübe kazanması için 21 yaşındaki forvetin forma şansı bulabileceği bir kulübe gönderilmesine karar verdi. İzmir temsilcisi tedavisi devam eden forvet Ahmet Dereli'nin yanı sıra devre arasında Ali Özgün ve Hüsamettin Yener'i kadrosuna katarak alternatifli bir forvet hattı oluşturdu. Bu sezon ligde 5 maçta 63 dakika süre alıp gol atamayan Gökberk, kupada 2 karşılaşmada rakip fileleri 2 kez sarsma başarısı gösterdi.