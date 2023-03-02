Altınordu’nun yeni gözdesi

TÜRK futboluna birçok yetenek kazandıran ve futbolcu fabrikası olarak nitelenen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun gençleri umut vermeye devam ediyor. Daha önce alt yapısından yetişen Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Yiğit Emre Çeltik, Burak İnce ve Enis Destan gibi isimleri vitrine çıkaran İzmir ekibinde bu sezon A takıma yükselen 17 yaşındaki Furkan Yöntem de, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Alt yaş kategorilerini takip eden gözlemcilerin beğenisini kazanan Yöntem'i yurt dışından birçok takımın takip ettiği öğrenildi. Ağustos 2021'de kırmızı-laciertli İzmir ekibiyle profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu Furkan'ın Süper Lig ekiplerinin de radarında olduğu ifade edildi.

MİLLİ FORMAYI DA TERLETİYOR

FUTBOL kariyerine İzmir ekibinin altyapısında başlayan ve birçok alt yaş kategorisinde kulübünün formasını terleten Yöntem, genç yaş milli takımlarında da görev yaptı. U-18 Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan genç oyuncu, Eylül ayında da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giydi. Bu sezon ligde sadece iki maça çıkan Furkan'ın önümüzdeki süreçte teknik direktör Gökhan Ünal tarafından daha fazla değerlendirilmesi bekleniyor. Genç yıldız adayı için yaz döneminde bir çok ekibin teklif yapması bekleniyor.