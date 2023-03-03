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Altınordu’nun rakibi Pendik

İzmir ekibi bugün saat 20.00’de Play-Off hattındaki rakibiyle kapışacak. Hakem Alpaslan Şen

3.3.2023

Altınordu’nun rakibi Pendik

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu, 6 Şubat'taki deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen 1 aylık aradan sonra bugün deplasmanda Play-Off potasındaki Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de Alpaslan Şen tarafından çalınacak düdükle başlayacak. Ligde son maçında Boluspor'la 1-1 berabere kalan ve düşme potasının en tepesinde yer alan İzmir ekibi, zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp kurtuluş ışığını yakmak istiyor.

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DEVRE arasında Selim, Metehan, Emirhan, Ali ve Erdem'i kadrosuna katan, transfer döneminin uzatılması üzerine Göztepe'den Hüsamettin ve Bodrumspor'dan Recep'i de renklerine bağlayarak toplam 7 takviye yapan kırmızı- lacivertliler, seri galibiyetler alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor.

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