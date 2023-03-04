Altınordu’nun yüzü gülmedi

Spor Toto 1. Lig'de deprem felaketi nedeniyle lige verilen aranın ardından Altınordu, öne geçtiği maçta Pendikspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. 5'te Ahmet'in pasında ceza sahası içinin sol çaprazında topla buluşan Oğulcan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 10'da solda topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlakta kaleci Burak'tan seken topu Ali Özgün tamamladı: 0-1. 22'de yine sol kanatta topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun içeri çekip gönderdiği sert şut kaleci Burak'ta kaldı. 37'de Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta Ali Emre topu çelmeyi başardı.

SKORU KORUYAMADI

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Altınordu skoru koruyamadı. 62'de hızlı gelişen Pendikspor atağında Regattin'in soldan çıkardığı topta ceza sahası yayının hemen gerisinde topla buluşan Ahmed, meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-1. 82'de Altınordu kontra atağında Kürşad'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli'nin savunmada Berkay'ı geçtikten sonra sert şutu az farkla auta gitti. 87'de Aosman'ın ceza yayı içindeki pasında topla buluşan Ali Han, sol çaprazdan yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-1. Altınordu bu skorla 17 puanda kalırken, gelecek adına umut da tüketti.

GÖKHAN ÜNAL'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİ

Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Pendikspor karşısında kadroda üç değişikliğe gitti. Genç çalıştırıcı, liglere verilen ara öncesinde son oynadıkları Boluspor maçında sakatlığı nedeniyle yedek soyunan Ahmet İlhan'ı ilk 11'e monte ederken, Şeref İstanbul ekibi karşısında yedek kulübesinde bekledi. Sezon başında İzmir ekibinden Bodrumspor'a giden ve eski takımına geri dönen Recep Aydın da Kubilay'ın yerine ilk 11'de şans buldu. Gökhan Ünal, genç yetenek Emircan'ın yerine ise hazırlık maçlarında iyi performans sergileyen Metehan Yılmaz'a başlangıç kadrosunda görev verdi. Kırmızı-lacivertlilerde Volkan, Yusuf Can ve kaleci Arif ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

İZMİR temsilcisi, Play- Off hattında yer alan zorlu İstanbul ekibine ikinci yarıda yediği gollerle 2-1 boyun eğerek galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen ara öncesinde oynadığı son iki mücadelede Sakaryaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden kırmızı-lacivertliler, evinde Boluspor'la ise 1-1 berabere kaldı.

ÇOCUKLAR İÇİN SAHAYA 1000 TOP ATILDI

PENDİKSPOR taraftarı, depremzede çocuklar için örnek bir davranışa imza attı. Taraftarlar, depremzede çocuklara gönderilmesi amacıyla Altınordu maçının başında sahaya yüzlerce futbol topu attı. Mücadele öncesinde tribündeki koltuklara yerleştirilen yaklaşık 1000 adet meşin yuvarlak, bu kez destek amaçlı yeşil zemine düşerken, duygusal anlar yaşandı. Topların sahaya atıldığı sırada stat hoparlöründen Ayten Alpman'ın 'Bir Başkadır Benim Memleketim' parçası çalınırken, duygusal anlar yaşandı.

Kritik maçı Berke Özbay yorumladı

KAYIP GÖKHAN ÜNAL'A YAZAR

Ateş hattından bir türlü kurtulamayan ve devre arasında kadrosuna kalite takviyesi yapan Altınordu, Pendik deplasmanında oyuna tutuk başladı. Geride oyun kurmakta zorlanan İzmir temsilcisi, İstanbul ekibinin tehlikeli ataklara başladığı sırada henüz 10. dakikada Ali Özgün'le golü bularak baskıyı kırdı ve oyuna dengeyi getirdi. Genelde sol kanadı kullanarak atağa çıkan kırmızı-lacivertlilerde Metehan Mimaroğlu faktörü takımı hücumda bir adım ileriye götürdü. İlk yarım saatte Pendik'in oyununu bozmakta oldukça başarılı bir görüntü sergileyen Altınordu yaptığı takım savunmasıyla tehlikeli bölgede rakibine açık vermedi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk 30 dakikada kırmızı-lacivertliler ateş hattında yer alan ve bir alt lige düşme tehlikesi yaşayan bir ekip görüntüsünden oldukça uzaktaydı. Kadroya katılan tecrübeli ve kaliteli isimlerin yaptığı katkı alenen ortadaydı. Altınordu, ligin hücum hattı en etkili takımlarından birine karşı uyguladığı başarılı takım savunmasıyla ilk yarıda geçer not alırken, ikinci yarıda aynı performansı sergileyemedi.

DEGISIKLIKLER YANLISTI

Mücadelenin ikinci yarısında Gökhan Ünal'ın yaptığı değişikliklerle ise maç tersine dönüverdi. Genç çalıştırıcı ilk yarıda iyi oynayan orta saha Recep ve forvet Ali Özgün'ü çıkarırken yerine iki hücumcu alınca takım savunması da zarar gördü ve ardından İzmir temsilcisi adeta çözüldü. Dakikalar 72'yi gösterdiğinde bu kez Metehan Yılmaz ve Ahmet İlhan kenara gelirken, uzun süredir forma giymeyen orta saha Kürşad ile Kubilay'ı sahaya sürdü. Ünal'ın skor 1-1 iken maçı korumak adına yaptığı değişiklikler de kırmızılacivertlileri puandan koparan hamle oldu. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyan Altınordu'yu, ikinci yarıda Gökhan Ünal'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri İzmir'e puansız döndürdü.