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Haberler Altınordu Altınordu Denizli'yi dağıttı

Altınordu Denizli'yi dağıttı

Ege derbisinde zafer Altınordu'nun oldu. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-2 yendi.

AA

28.03.2023, 19:28

Altınordu Denizli’yi dağıttı

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Oğuz Kağan Çalışır

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 45+3 Alperen Selvi), Kürşad Sürmeli (Dk. 65 Volkan Fındıklı), Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 65 Hüsamettin Yener), Kubilay Aktaş, Metehan Yılmaz, Emircan Gürlük (Dk. 65 Recep Aydın), Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün (Dk. 87 Şeref Özcan)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 28 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz, Hakan Çinemre (Dk. 83 Erdal Akdarı), Leo, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 83 Asım Hamzaçebi), Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Kevin Mayi (Dk. 28 Okan Derici), Djedje (Dk. 74 Bekir Turaç Böke), Ömer Şişmanoğlu

Goller: Dk. 6 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 42 Okan Derici (Altaş Denizlispor) Dk. 11 Kürşad Sürmeli, Dk. 16, 64 ve 70 Ali Özgün, Dk. 90 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 79 Hakan Çinemre, Dk. 86 Okan Derici (Altaş Denizlispor), Dk. 82 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu, Altaş Denizlispor'u 5-2 yendi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Ali Özgün'ün kaleye gönderdiği top, ofsayt kararıyla gol olarak sayılmadı. Ancak VAR'dan yapılan incelemenin ardından pozisyon ofsayt olmadığı tespit edilince karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi.

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