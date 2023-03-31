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Haberler Altınordu Ali Özgün rüzgarı

Ali Özgün rüzgarı

Gurbetçi santrfor, attığı gollerle takımını sırtlarken Denizli maçında da hat-trick yaptı, İzmir temsilcisinin kazandığı 9 puana direkt katkı sağladı.

31.3.2023

Gazete

Ali Özgün rüzgarı
Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da ara transfer döneminde Menemen FK'dan kadroya dahil edilen santrfor Ali Özgün, attığı gollerle kırmızı-lacivertli takımı sırtladı. Son olarak Denizlispor maçında hattrick yapan gurbetçi santrfor, İzmir ekibinin kazandığı 9 puana direkt katkı sağladı. Altınordu, Ali Özgün'ün rakip fileleri sarstığı müsabakalarda Gençlerbirliği ve Tuzlaspor'u 2-1, Denizlispor'u 5-2 mağlup ederken, sadece 2-1'lik Pendikspor (D) yenilgisinde Ali'nin golü puana yetmedi. İskenderunspor'la anlaşmaktan son anda vazgeçerek Altınordu'ya imza atan Ali, nokta transfer oldu. İlk yarıda 2'nci Lig'de Menemen FK formasıyla 7 gol kaydetmesine rağmen kadro dışı kalan 33 yaşındaki forvet, bir üst lige transfer olduğu Altınordu'da attığı 6 golle toplamda 13 gole ulaştı.

TAKIMIN EN SKORERİ OLDU
Kırmızı-lacivertli ekibin en skorer ikinci ismi olan Ali, 1 de asist katkısı yaptı. Daha önce 2019-20'de Menemen formasıyla 1. Lig'de 25 maçta 4 gol kaydeden tecrübeli golcü, Altınordu'da bu ligdeki rekorunu 8 karşılaşmada geliştirmiş oldu. Ali Özgün, kariyerinde 3. kez hat-trick yaptı. Mannheim altyapısında yetişen Ali Özgün, Türkiye kariyerinde 2. Lig'de 76, 1. Lig'de 10, kupada 5 gol attı.



ASİST KRALI METEHAN
Bu sezon Altınordu formasıyla 1. Lig'de 6 asist yapan Metehan Mimaroğlu, kırmızı-lacivertlilerin bu alanda en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor. Altınordu'nun ara transfer döneminde Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği (1), Pendikspor (1), Tuzlaspor (1) ve Denizlispor (3) karşılaşmalarında toplam 6 asist yapma başarısı gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu alanda takımının en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor.

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