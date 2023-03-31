Altınordu’da Ali Özgün rüzgarı

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da ara transfer döneminde Menemen FK'dan kadroya dahil edilen santrfor Ali Özgün, attığı gollerle kırmızı-lacivertli takımı sırtladı. Son olarak Denizlispor maçında hattrick yapan gurbetçi santrfor, İzmir ekibinin kazandığı 9 puana direkt katkı sağladı. Altınordu, Ali Özgün'ün rakip fileleri sarstığı müsabakalarda Gençlerbirliği ve Tuzlaspor'u 2-1, Denizlispor'u 5-2 mağlup ederken, sadece 2-1'lik Pendikspor (D) yenilgisinde Ali'nin golü puana yetmedi. İskenderunspor'la anlaşmaktan son anda vazgeçerek Altınordu'ya imza atan Ali, nokta transfer oldu. İlk yarıda 2'nci Lig'de Menemen FK formasıyla 7 gol kaydetmesine rağmen kadro dışı kalan 33 yaşındaki forvet, bir üst lige transfer olduğu Altınordu'da attığı 6 golle toplamda 13 gole ulaştı.

TAKIMIN EN SKORERİ OLDU

KIRMIZI-LACİVERTLİ ekibin en skorer ikinci ismi olan Ali, 1 de asist katkısı yaptı. Daha önce 2019-20'de Menemen formasıyla 1. Lig'de 25 maçta 4 gol kaydeden tecrübeli golcü, Altınordu'da bu ligdeki rekorunu 8 karşılaşmada geliştirmiş oldu. Ali Özgün, kariyerinde 3. kez hat-trick yaptı. Mannheim altyapısında yetişen Ali Özgün, Türkiye kariyerinde 2. Lig'de 76, 1. Lig'de 10, kupada 5 gol attı.

ASİST KRALI METEHAN

BU sezon Altınordu formasıyla 1. Lig'de 6 asist yapan Metehan Mimaroğlu, kırmızı-lacivertlilerin bu alanda en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor. Altınordu'nun ara transfer döneminde Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği (1), Pendikspor (1), Tuzlaspor (1) ve Denizlispor (3) karşılaşmalarında toplam 6 asist yapma başarısı gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bu alanda takımının en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor.