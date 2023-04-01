Altınordu’da ince hesap

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla kurtuluş ışığını yakan Altınordu'da keyifler yerine gelirken, ince hesaplar yapılmaya başlandı. Hafta sonunu ligden çekilen Yeni Malatya'dan alacağı hükmen galibiyetle geçirecek olan kırmızı-lacivertlilerin gözü rakiplerinde olacak. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altınordu, hafta içinde Denizli önünde adeta 6 puanlık bir zafer elde ederken, 28 puanlı Tuzla'nın bay geçtiği dönemde iki puan üzerindeki Erzurum'un Altay'a yenilmesiyle en karlı ekip olmuştu.

FIRSAT HAFTASI OLABİLİR

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ve oynamadan 26 puana ulaşacak olan kırmızı- lacivertliler, hafta sonunda rakiplerinin oynayacağı zorlu maçlardan puan kaybını bekleyecek. Dibe demir atan Denizli bugün Göztepe'yi konuk ederken, yarın da 21 puanlı G.Birliği, Manisa FK'ya; Tuzlaspor ise ilk iki mücadelesi veren Keçiörengücü'ne konuk olacak. Pazartesi günü Erzurumspor'un ikinci sıradaki Eyüp ile deplasmanda oynayacağı maçtan puansız ayrılması halinde ise Altınordu, rakibini altına alarak ateş hattıyla arasına önemli bir set çekecek.

ALİ FORMAYI KAPTI

İZMİR temsilcisinin devre arasında Menemen FK'dan kadrosuna kattığı Ali Özgün formayı kaptı. Teknik direktör Hasan Özer'in takımın başında sahaya çıktığı ilk maç olan Tuzla karşısında Ali'nin yerine Ahmet Dereli'yi tercih etmişti. Ancak genç çalıştırıcı, beklenen performansı sergileyemeyen Ahmet'in yerine 61'de Ali Özgün'ü dahil etmiş ve deneyimli golcü takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti. Ardından Samsunspor ve son oynanan Denizli mücadelesinde ilk 11'de görev yapan yıldız forvet, Ege derbisinde takımının attığı 5 golün 3'üne imzasını koymayı başardı.

HASAN ÖZER FARK YARATTI

ALTINORDU, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Hasan Özer yönetiminde çıktığı Tuzlaspor ve Denizlispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken sadece lider Samsunspor'a deplasmanda kaybetti. Durum böyle olunca 48 yaşındaki teknik adam İzmir temsilcisine rahat bir nefes aldırırken toplayabileceği 9 puanın 6'sını da almış oldu. Genç çalıştırıcı takımda morallerin iyi olduğunu ifade ederken, "Yakaladığımız ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Bu haftayı da maç yapmadan 3 puanla kapatacağız. Haftaya zorlu bir deplasmanda, Eyüpspor karşısında da elimizden geleni yaparak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BERKE ÖZBAY