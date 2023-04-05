  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu hedef yükseltti

Altınordu hedef yükseltti

17 hafta sonra ateş hattından çıkan İzmir temsilcisi Eyüpspor’u da yenerek üst basamaklara tırmanmayı planlıyor

5.4.2023

Gazete

Altınordu hedef yükseltti

Spor Toto 1. Lig'de haftayı deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan aldığı 3 puanla kapatan Altınordu, tam 17 hafta sonra ateş hattından çıkmanın sevincini yaşadı. Her ne kadar ligden iki ekip küme düşecek olsa da, İzmir temsilcisinin kötü sonuçların ardından son 4 haftada aldığı 3 galibiyetle moraller de yerine geldi. Ateş hattında yer alan Gençlerbirliği ile farkı 5 puana kadar çıkaran İzmir temsilcisinde, hedef artık üst basamaklara tırmanmak oldu. Bu doğrultuda gözler cumartesi günü oynayacağı Eyüpspor maçına çevrilirken, ligde üst üste galibiyetler alarak kümede kalma yolunda umutlanan kırmızı- lacivertliler, bu kritik maçta da iç saha performansına güvenecek.

SON 2 MAÇI KAZANDI
Doğanlar Stadı'nda çıktığı son 2 maçı kazanmayı başaran kırmızı-lacivertliler, önce Tuzlaspor'u 2-1, ardından da Altaş Denizlispor'u da 2-0 mağlup etti. Gökhan Ünal'ın yerine göreve gelen teknik direktör Hasan Özer'le çıkış yakalayan İzmir temsilcisi, 4 maçta 3 galibiyet aldı. Eyüpspor maçına da en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Hasan Özer, kazanıp iyice rahatlamak istediklerini ifade etti.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA