Altınordu hedef yükseltti

Spor Toto 1. Lig'de haftayı deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan aldığı 3 puanla kapatan Altınordu, tam 17 hafta sonra ateş hattından çıkmanın sevincini yaşadı. Her ne kadar ligden iki ekip küme düşecek olsa da, İzmir temsilcisinin kötü sonuçların ardından son 4 haftada aldığı 3 galibiyetle moraller de yerine geldi. Ateş hattında yer alan Gençlerbirliği ile farkı 5 puana kadar çıkaran İzmir temsilcisinde, hedef artık üst basamaklara tırmanmak oldu. Bu doğrultuda gözler cumartesi günü oynayacağı Eyüpspor maçına çevrilirken, ligde üst üste galibiyetler alarak kümede kalma yolunda umutlanan kırmızı- lacivertliler, bu kritik maçta da iç saha performansına güvenecek.

SON 2 MAÇI KAZANDI

Doğanlar Stadı'nda çıktığı son 2 maçı kazanmayı başaran kırmızı-lacivertliler, önce Tuzlaspor'u 2-1, ardından da Altaş Denizlispor'u da 2-0 mağlup etti. Gökhan Ünal'ın yerine göreve gelen teknik direktör Hasan Özer'le çıkış yakalayan İzmir temsilcisi, 4 maçta 3 galibiyet aldı. Eyüpspor maçına da en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Hasan Özer, kazanıp iyice rahatlamak istediklerini ifade etti.

BERKE ÖZBAY