Altınordu şölene hazır

"Futbolcu fabrikası" olarak nitelenen ve gerek Türkiye gerekse de Avrupa'ya gönderdiği genç futbolcularla adından söz ettiren Altınordu, büyük bir organizasyona daha imza atıyor. 20 ülkeden 72 takımın mücadele edeceği ve büyük bir heyecana sahne olacak Uluslararası U-12 İzmir Cup yarın İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde start alacak. Turnuvanın yarın sabah Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve birçok kişinin katılımıyla başlayacağını aktaran Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, önemli açıklamalarda bulundu.



ŞENLİK HAVASINDA GEÇECEK

Başkan Özkan, "Bu toprakların çocukları, Avrupa'dan kendi yaş grubuyla 3 gün boyunca bir şenlik havası içinde maçlar yapacak. Bu turnuvanın amacı illa ki yenmek değil, şampiyon olmak değil, 12 yaş bunlar. Bunlar burada çocukluklarını yaşasınlar. Biz bilerek organizasyonun adını Altınordu Cup değil, U12 İzmir Cup koyduk. Aynı zamanda bu kente olan borcumuzu bir şekilde ödemeye çalışıyoruz" dedi. Uluslar arası U-12 İzmir Cup, 9 Nisan tarihine dek devam edecek.

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