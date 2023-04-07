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Altınordu'nun bu hafta rakibi Eyüpspor olacak

Spor Toto 1. Lig'İn 31. haftasında İzmir ekibi Altınordu, evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Yarın saat 20.30'da başlayacak maçta hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

İHA

07.04.2023, 17:42

Altınordu’nun bu hafta rakibi Eyüpspor olacak
Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda yükselişe geçen Altınordu, 31. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk edecek.



Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 20.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 26 puan ile 15. basamakta yer alırken, Eyüpspor ise 54 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kırmızı-lacivertli ekip, Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, yarın da Eyüpspor'u yenerek düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Öte yandan karşılaşmayı Antalya bölgesi hakemi Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Uğur Sarı ve Kemal Elmas yapacak.
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