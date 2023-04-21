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Haberler Altınordu Kerim futbola sarıldı

Kerim futbola sarıldı

Deprem felaketinde enkazdan kendi çabasıyla kurtulan ve iki takım arkadaşını kaybeden Altınordulu savunmacı, acılarını hafifletmek için sahaya odaklandı.

21.4.2023

Gazete

Kerim futbola sarıldı
Spor Toto Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı, deprem felaketinde yaşadığı büyük travmayı futbola sarılarak atlatmaya çalışıyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'un futbolcusu olan Kerim, 6 Şubat'ta 7.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından kendi çabasıyla kurtularak hayata tutundu. Depremde, aynı binada kaldıkları takım arkadaşı Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'u kaybetme acısı yaşayan 25 yaşındaki savunmacı, altyapısından yetiştiği Altınordu'da acılarını hafifletmek için futbola odaklandı. TFF'nin deprem bölgesindeki kulüplere verdiği özel izinle bu sezon Göztepe ve Hatay'dan sonra kiralık olarak Altınordu'ya transfer olup 3 farklı takımda oynama şansı bulan Kerim Alıcı, performansıyla alkış topladı.

DEPREMLE İLGİLİ KONUŞMUYOR
Defans oyuncusu Keçiörengücü deplasmanında yedek soyunduktan sonra son 5 maçta Tuzla, Samsun (D), Denizli, Eyüp ve Altay'a (D) karşı 11'de görev yaptı. Depremde yaşadıklarıyla ilgili açıklama yapmayan Kerim'in tamamen futbola odaklanarak zorlu süreci aşmak istediği ifade edildi.

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