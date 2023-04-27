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Haberler Altınordu Kerim’in gol hasreti bitti

Kerim’in gol hasreti bitti

27.4.2023

Gazete

Kerim’in gol hasreti bitti
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı, 4 yıl sonra gol atma sevinci yaşadı. Son olarak deplasmanda Manisa FK ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibinin 19. dakikadaki ilk golünü kaydeden Kerim, en son 2019 yılında yine Altınordu formasıyla rakip fileleri sarsmıştı. Deprem felaketi sonrası Süper Lig temsilcisi Hatayspor'dan kiralık olarak yuvaya dönen deneyimli savunmacı Manisa'ya attığı golle takımının 1 puan kazanmasında pay sahibi oldu. Kerim, bu gol öncesi son golünü 15 Mart 2019'da Eskişehirspor karşısında kaydetti. Altınordu'nun 4-2 kazandığı o randevuda Kerim takımının son golünü attı. Profesyonel kariyerinde 4 kez gol sevinci yaşayan Kerim Alıcı, 4 golünü de kırmızı-lacivertli forma altında attı.
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