Altınordu’nun stoper sevinci

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir görev yapamayan stoperler Selim Ay ve Erdi Dikmen, son oynanan Manisa FK maçıyla birlikte formalarına kavuştu. İzmir ekibinin devre arasında Çaykur Rizespor'dan kiraladığı Selim, 7 Mart'taki Göztepe derbisinden sonra Keçiörengücü (D), Tuzlaspor, Samsunspor (D) ve Denizlispor maçlarında kadroda yer almadı.

Deneyimli savunmacı yedek soyunduğu Eyüpspor ve Altay (D) müsabakalarında süre bulamazken, sarı kart cezalısı Kubilay'ın yokluğunda Manisa ekibi karşısında ilk 11'de şans buldu. Selim, 49 gün sonra forma giydi. Sakatlık yaşayan genç stoper Alperen'in yerine ilk yarının sonunda oyuna giren Erdi, 24 Mart'taki Samsunspor deplasmanında 11'de oynadıktan sonra sakatlanıp Denizlispor, Eyüpspor, Altay (D) maçlarını kaçırmıştı. Tecrübeli defans oyuncusu 32 gün sonra forma özlemini sonlandırdı.

KUBİLAY VE KÜRSAD DÖNÜYOR

ALTINORDU'DA kart cezaları nedeniyle son oynanan Manisa FK karşılaşmasında forma giyemeyen Kubilay ve Kürşad takıma dönüyor. Takımın iki önemli futbolcusu, teknik direktör Hasan Özer'in görev vermesi halinde pazar günü Bandırmaspor'a karşı forma giyebilecek.