A.Ordu’da Ali Emre sevinci

Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme tehlikesi yaşayan Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar, burnuna aldığı darbe sonrası kalan maçlarda sahaya koruyucu maskeyle çıkmaya hazırlanıyor. İç sahada 3-3 sona eren Bandırmaspor maçında ilk yarının son dakikalarında sakatlık yaşayan 24 yaşındaki file bekçisi, sahada yapılan tedavi sonrası oyuna devam edip devreyi tamamlamıştı. İkinci yarıda yerini 18 yaşındaki kaleci Serhat'a bırakmak zorunda kalan Ali Emre'nin burnunda parçalı kırık tespit edildikten sonra operasyon yapıldı.



MAÇLARDA FORMA GİYEBİLECEK

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun şikayetlerinin artması üzerine operasyon yapılmıştır. Oyuncumuzun burun kemiğindeki kırık lokal anestezi ile manipüle edilerek yerine oturtulmuştur. Sporcumuzun 2 gün istirahat sonrası bireysel antrenmanlarına başlaması planlanmaktadır. Ali Emre Yanar'ın ayrıca en az 2 hafta süre ile takım antrenmanı ve maçlarda koruyucu yüz maskesi kullanması gerektiği belirtildi" ifadelerine yer verildi. Altınordu bu hafta deplasmanda Play-Off hattındaki Bodrumspor'la Ege derbisinde karşılaşacak.



DERBİLERDE ZORLANDI

Altınordu, ligde geride kalan süreçte oynadığı derbilerde iyi bir performans sergileyemedi. Kırmızı-lacivertliler bu sezon İzmir ve Ege ekipleriyle karşı karşıya geldiği 9 mücadelede sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile ayrılırken, hanesine 10 puan yazdırdı, 17 puan kaybetti. Göztepe'ye iki maçta da kaybeden Altınordu, Denizlispor'u iki maçta yendi. Manisa karşısında 1 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Altay'a ilk maçta yenildi, ikinci maçta ise 3 puan aldı. İzmir ekibi ilk maçta Bodrumspor'a ise 2-0 kaybetti.



ALİ ÖZGÜN'DEN BÜYÜK KATKI

Altınordu'nun devre arasında Menemen FK'dan transfer ettiği Ali Özgün, takımı ile birlikte çıktığı 12 karşılaşmada 9 gol atarken, 1 de asist üretti. Deneyimli golcü takımına hücum anlamında verdiği katkıyla göz doldururken, adeta klasını konuşturdu ve İzmir ekibinin lige tutunma mücadelesinde kritik puanların alınmasında büyük pay sahibi oldu. Ali Özgün, pazar günü oynanacak Bodrum maçında da gol yollarında takımının en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

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