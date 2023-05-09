Dipte yangın var

Spor Toto 1. Lig'de son iki haftaya girilirken, düşme potasında yarış iyice kızıştı. Küme düşen Denizlispor'u yenerek Altay, kümede kalışını ilan ederken, İzmir ekibi Altınordu, Erzu- ederrumspor ve Gençlerbirliği arasında son iki hafta müthiş bir kümede kalma yarışı yaşanacak. Adana ve Yeni Malatya'nın ligden çekilmesiyle iki takımın düşeceği ligde, Denizli'den sonra bir takım daha 2. Lig'in yolunu tutacak. İzmir ekibi Altınordu, son Bodrum yenilgisiyle 34 puanda kalarak kendini adeta ateşe attı.

FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

Düşme potasıyla arasında sadece 1 puan kalan kırmızı-lacivertliler kaderini 16 Mayıs Salı günü direkt rakibi Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçla çizecek. Altınordu, 33 puanla düşme potası sınırında yer alan rakibini yendiği takdirde bitime bir hafta kala kümede kalışını ilan edecek. Aksi halde ise son hafta Çaykur Rize deplasmanından alacağı sonuç ile kendisi gibi 34 puanı bulunan Gençlerbirliği'nin iki maçtan alacağı puanlar etkili olacak. Final maçından çıkacak olası bir beraberlik halinde ise İzmir ekibi sorun yaşamamak için son hafta Rize'yi mutlak yenmek zorunda.

BURAK HAKERLER