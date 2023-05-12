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Haberler Altınordu Örnek kulüp olarak gösterilen Altınordu, Futbol Akademisi bando ekibi kurdu

Örnek kulüp olarak gösterilen Altınordu, Futbol Akademisi bando ekibi kurdu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İzmir ekibi Altınordu futbolda örnek oluşturacak imzalar atmaya devam ediyor. Kulüp, Futbol Akademisi bünyesinde bando ekibi kurdu.

İHA

12.05.2023, 17:44

Örnek kulüp olarak gösterilen Altınordu, Futbol Akademisi bando ekibi kurdu
Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) bünyesinde Altınordu Futbol Akademisi Bandosu kuruldu.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganıyla yoluna devam ederken futbolun yanı sarı akademisinde yer alan öğrencilerine farklı branşlarda da eğitim aldırmaya devam ediyor. Daha önce Altınordu, tesislerinde çiftçiliğe ayırdığı 500 metrekarelik bir alanla dev bir adıma imza atan İzmir ekibi, şimdide Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) bünyesinde Altınordu Futbol Akademisi Bandosu kurdu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde ileri futbol eğitimi alan Altınordu U13 ve U14 takımı sporcularından oluşan bando çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Altınordu'nun genç sporcuları Bando Eğitmeni Kerim Akgüneş tarafından eğitim alıyor.
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