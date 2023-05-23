SPOR Toto 1. Lig'de son maçında deplasmanda Çaykur Rize'ye yenilerek resmen küme düşen Altınordu ağlıyor. Dokuz yıl sonra 2. Lig'e dönen kırmızı-lacivertliler, geçen sezon 1 puan farkla kaldığı ligde bu kez aynı başarıyı gösteremedi. İki sezon önce de İzmir ekibi Altay ile Play-Off finali oynayan ve Süper Lig'in kapısından dönen İzmir ekibi kümede kalmak için devre arasında yaptığı hamlelere rağmen lige tutunamadı. Sezon başında dış transferde sadece 3 oyuncu takviyesi yapan, devre arası da 8 yeni transfere rağmen düşmekten kurtulamayan Altınordu büyük hayal kırıklığı yaşadı.

11 GOL KAYDETTİ TAKIMI KURTARAMADI

ALTINORDU kaptanı Ahmet İlhan Özek, bu sezon 30 maçta 11 gol, 3 asistle takımın en skorer ismi olurken, takımı küme düşmekten kurtaramadı.

BAŞKAN ERKEN HAVLU ATTI

İZMİR ekibi teknik adam konusunda da bu sezon dikiş tutturamadı. 10 yıl aralıksız çalışan Hüseyin Eroğlu'nun ayrılışının ardından bu sezon takımı çalıştıran Ufuk Kahraman ve Gökhan Ünal'dan sonra teknik adam Hasan Özer de sorunu çözemedi. Altınordu'yu 2012 yılında altyapı öncelikli olarak şirketleştirerek başkanlığa gelen Seyit Mehmet Özkan, geçen haftaki Erzurumspor yenilgisinin ardından kulübü devretme kararı alarak erken havlu attı.