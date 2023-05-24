Emircan Rusya yolcusu

2. Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Altınordu'da Emircan Gürlük Rusya yolcusu. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı almasıyla hareketli günler geçiren kırmızı-lacivertli ekipte bir yandan adaylarla görüşmeler sürerken bir yandan da transfer harekatı yaşanıyor. İzmir ekibinin altyapısından yetişen ve gerek Süper Lig, gerekse de Avrupa ekiplerinin radarına giren 19 yaşındaki hücumcunun Zenit ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Altınordu, altyapısından yetiştirdiği ve Türk futboluna sunduğu Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce, Ravil Tagir, Barış Alıcı, Berke Özer, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Enis Destan gibi isimlerin ardından son olarak Emircan Gürlük'ü Avrupa sahnesine çıkarmaya hazırlanıyor.

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray altyapısının ardından Selimiye takımına katılan ve ardından kırmızı-lacivertlilerin altyapısına katılan 19 yaşındaki Emircan, düzenli olarak forma şansı bulduğu A takımda son iki sezondaki performansıyla dikkatleri çekmişti. Bu sezon lig ve kupada toplam 30 mücadelenin 17'sinde ilk 11'de sahaya çıkan genç yıldız, 4 gol, 1 de asistle 5 gole katkı sağladı.

1.3 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Altınordu en son geçen sezon devre arasında Burak İnce'yi Almanya ekibi Arminia Bielefeld'e göndermişti. Orta sahada görev yapan Burak, kulübüne 1.3 milyon Euro bonservis ücreti kazandırmıştı

BERKE ÖZBAY