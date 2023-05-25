Altınordu’da kaptan üzgün

Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla camia, taraftarlar ve Türkiye'ye seslendi. Takımın 2. Lig'e düşüşünü değerlendiren Özek "Çok üzgünüm ne diyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Türkiye'nin Altınordu'sunun kaptanı olarak içinde bulunduğumuz durumun pişmanlığını, hayal kırıklığını üzerimden atabilmem sanırım uzun süre alacak. Evet futbol bu şampiyonlukları, başarıları olduğu kadar başarısızlık ve düşmesi de var. Ama bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum, sadece ve sadece bu toprakların çocuklarına yatırım yapan, iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu mottosundan taviz vermeyen Türkiye'nin geleceği olan tek kulüp Altınordu'yu maalesef 100. yılında küme düşürmüş futbolcuları olarak anılacağız" dedi.

"TÜM ÜLKEDEN ÖZÜR DİLERİM"

Deneyimli futbolcu mesajını tüm tek tek görev ve isim belirterek kulüp çalışanları, başkan Seyit Mehmet Özkan ve taraftarlar ve tüm Türkiye'den özür dileyerek tamamladı. Altınordu'da 3 sezondur forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Ancak takımın 2. Lig'e düşmesiyle birlikte birçok futbolcu gibi Ahmet İlhan'ın de durumu belirsiz.

BERKE ÖZBAY