Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da yaprak dökümü yaşanıyor. İzmir temsilcisinde kiralık sözleşmesi biten ya da bonservisi İzmir ekibinde olan tam 13 futbolcunun sözleşmeleri 30 Haziran itibariyle son buluyor. Bonservisi kırmızı-lacivertlilerde olan isimlerden Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli, Şeref Özcan, Hüsamettin Yener ve Ahmet Dereli'nin mukaveleleri bitiyor. Altınordu'da süregelen belirsizliğe rağmen geçtiğimiz günlerde altyapıdan yetişen kaleci Ali Emre Yanar ve ön libero Metehan Yılmaz ile ikişer, sol kanat Emircan Gürlük ile üç, orta saha oyuncusu Sami Satılmış ve kaleci Serhat Öztaşdelen ise 4'er yıllık yeni mukavele imzalanmıştı. Ancak sözleşmesi biten 8 isimle ilgili herhangi bir aksiyon alınmaması, bu isimlerin ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.



KİRALIKLAR AYRILIYOR

Devre arasında kurtarıcı olarak kadroya katılan ve kiralık sözleşmeleri sona eren Selim Ay, Kerim Alıcı, Erdem Gökçe, Emirhan Aydoğan ve Metehan Mimaroğlu da kulüplerine geri dönerken, kontratı süren isimlerin gelecekleri ise belirsiz. 9 yıldır mücadele ettiği 1. Lig'e veda eden, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da devretme kararı aldığı Altınordu'da büyük bir belirsizlik yaşanırken, bu isimlerden büyük bir kısmıyla da yolların ayrılması bekleniyor.



AHMET DERELİ YOKLARI OYNADI

Altınordu'da forvet Ahmet Dereli, kırmızı-lacivertli kulüpteki en kötü dönemini geride bıraktı. Altınordu'nun Play-Off finalinde Altay'a yenilip Süper Lig'in kapısından döndüğü 2020-21 sezonunda Adanaspor'dan transfer ettiği gurbetçi santrfor, ilk yılında 9 kez rakip fileleri sarsıp, 1 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu 2021-22'de de 9 kez gol sevinci yaşayıp, 1 de asist yaparak bir sezon önceki performansını tekrarlamıştı. Ancak bu sezon 19 maçta sadece Pendikspor ağlarına 1 gol bırakan Ahmet Dereli, 1 de asist yaptı.



SÖZLEŞMESİ BİTEN İSİMLER

Yusuf Yalçın Arslan Volkan Fındıklı Ali Dere Rıdvan Koçak Kürşad Sürmeli Şeref Özcan Hüsamettin Yener Ahmet Dereli Selim Ay (Kiralık) Kerim Alıcı (Kiralık) Erdem Gökçe (Kiralık) Emirhan Aydoğan (Kiralık) Metehan Mimaroğlu (Kiralık)



BERKE ÖZBAY

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