Hasan Özer gitti

Spor Toto 1. Lig'e 9 yıl sonra veda eden ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da kulübün futbol haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, teknik direktör Hasan Özer'le yolları ayırdı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım teknik direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Altınordu FK'da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



18 PUAN YETERLİ OLMADI

Bu sezon Ufuk Kahraman ve Gökhan Ünal'dan sonra üçüncü teknik adam olarak göreve gelen Hasan Özer, 12 maç sonucunda takımı ligde tutamadı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, teknik patron Hasan Özer'in imza töreninde, "Hüseyin Eroğlu ile 15 yıl birlikte çalışmıştık. Hasan Özer hocam ile de uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz" mesajı vermişti. Ancak takımın küme düşmesiyle birlikte Hasan Özer'in kırmızı-lacivertli kulüpteki varlığı ise sadece 2.5 ay sürdü.



BİR SEZONDA ÜÇ TEKNİK PATRON

Geride kalan sezonu istediği gibi geçiremeyen ve büyük hüsrana uğrayan Altınordu'da istikrar da bozuldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 15 yıl yoluna devam eden kırmızı-lacivertliler, Hasan Özer'in de gönderilmesiyle birlikte 1 sezonda üç kez teknik değişime gitti. Sezona Ufuk Kahraman'la başlayan İzmir temsilcisi ardından takımın başına Gökhan Ünal'ı getirdi. Beklediği performansı yine yakalayamayan Altınordu, ligin son bölümünde ise Hasan Özer'i kurtarıcı olarak göreve getirse de genç çalıştırıcı küme düşmeye engel olamadı.

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