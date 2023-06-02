  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu'ya gençlik aşısı

Altınordu'ya gençlik aşısı

İkinci Lig’e düşen Altınordu’da sezon başında farklı ekiplere kiralık olarak giden 12 oyuncu geri dönüyor.

2.6.2023

Gazete

Altınordu’ya gençlik aşısı
TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da geride bıraktığımız sezon başında ve devre arasında tecrübe kazanmaları için alt liglerdeki farklı kulüplere kiralık gönderilen 12 genç futbolcu yeni sezon öncesi yuvaya dönecek. Bonservisleri Altınordu'da olan Abdullah Soğucak (Bergama Bld), Altar Han Hidayetoğlu (Düzce), Anıl Arıcıoğlu (Nazilli Bld), Atalay Gürel (Menemen FK), Berkcan Cengiz (Gümüşhane- Efeler SFK), Emirhan Emir (Efeler SFK), Emre Oymak (Vanspor FK), Gökberk Efe (1922 Konya), Kenan Fakılı (Soma), Mertcan Dağlı (Karaman FK), Polat Abay (Karşıyaka-Nazilli Bld) ve Tayfun Tatlı (Gümüşhane) kiralık oynadıkları kulüplerden İzmir'e gelecek. Kiralık giden isimlerden Enes Yetim (D.G.Birliği) ve Tuncay Turgay Çağman (Nazilli Bld) kırmızılacivertli kulüple olan sözleşmelerini feshetti. 1.5 sezondur Karşıyaka'da kiralık oynayan Aykut Çolakoğlu'nun Altınordu ile sözleşme süresi sona erdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA