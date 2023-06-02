Altınordu’ya gençlik aşısı

TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da geride bıraktığımız sezon başında ve devre arasında tecrübe kazanmaları için alt liglerdeki farklı kulüplere kiralık gönderilen 12 genç futbolcu yeni sezon öncesi yuvaya dönecek. Bonservisleri Altınordu'da olan Abdullah Soğucak (Bergama Bld), Altar Han Hidayetoğlu (Düzce), Anıl Arıcıoğlu (Nazilli Bld), Atalay Gürel (Menemen FK), Berkcan Cengiz (Gümüşhane- Efeler SFK), Emirhan Emir (Efeler SFK), Emre Oymak (Vanspor FK), Gökberk Efe (1922 Konya), Kenan Fakılı (Soma), Mertcan Dağlı (Karaman FK), Polat Abay (Karşıyaka-Nazilli Bld) ve Tayfun Tatlı (Gümüşhane) kiralık oynadıkları kulüplerden İzmir'e gelecek. Kiralık giden isimlerden Enes Yetim (D.G.Birliği) ve Tuncay Turgay Çağman (Nazilli Bld) kırmızılacivertli kulüple olan sözleşmelerini feshetti. 1.5 sezondur Karşıyaka'da kiralık oynayan Aykut Çolakoğlu'nun Altınordu ile sözleşme süresi sona erdi.

DİĞER