Altınordu’da Erdi yolcu

SPOR Toto 2. Lig'e düşen Altınordu'da Erdi Dikmen'e talip çıktı. 2021-2022 sezonunda Ankaragücü'nden kiralandıktan sonra sergilediği performansla beğeni toplayan, sezonun başında ise bonservisi alınan 26 yaşındaki savunmacıya 1. Lig'den Keçiörengücü ve Boluspor'un kanca attığı öğrenildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli stoperin de 2. Lig'de forma giymek istemediği ve yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı kaydedildi. Piyasa değeri yaklaşık 200 bin Euro olan Erdi için her iki ekibin de kırmızı-lacivertli kurmaylarla görüşeceği ve bonserviste anlaşma sağlanırsa takımdan ayrılacağı ifade edildi.

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