Altınordu’da Dereli gitti

Spor Toto 1. Lig'de tutunamayan ve gelecek sezon 9 yıl aranın ardından 2. Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da ilk ayrılık yaşandı. Üç sezondur kırmızı-lacivertli formayı giyen ve sözleşmesi sona eren Ahmet Dereli takımdan ayrıldığını açıkladı. İzmir temsilcisinde 68 karşılaşmada forma giyen gurbetçi golcü, bu süreçte rakip ağları 19 kez havalandırırken, 3 golün de pasını verdi.



PAYLAŞIMLA VEDA ETTİ

30 yaşındaki forvet Ahmet Dereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisine veda etti. Deneyimli futbolcu, "3 sezon boyunca gururla formasını terlettiğim, personeliyle ve bize hep destek olan taraftarıyla böyle vedalaşmak istemezdim. Bütün güzellikler sizinle olsun, umarım tekrardan sizleri üst liglerde görebilirim" ifadelerini kullandı

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