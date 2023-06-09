Altınordu’da belirsizlik var

Spor Toto 1. Lig'de tutunamayan ve 9 yıl sonra 2. Lig'e gerileyen Altınordu'da sessizlik hakim. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devretme kararı almasının ardından taliplerini bekleyen İzmir temsilcisine henüz ciddi bir talip çıkmadı. Kırmızı-lacivertlilere Dulkadiroğlu Grup şirketinin sahibi olan Selahattin Dulkadir'in kulübe talip olduğunu açıklamasının ardından yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadığı öğrenilirken, belirsizlik sürüyor. Teknik direktör Hasan Özer'le de yollarını ayıran İzmir ekibinde gelecek sezon için nasıl bir aksiyon alınacağı da kafalarda soru işareti bırakıyor. Büyük bir belirsizlik yaşayan kırmızı-lacivertlilerde kiralık olarak kadroya katılan Erdem, Selim, Metehan Mimaroğlu, Emirhan da takımdan ayrılırken, Ahmet Dereli Altınordu'ya veda etmiş ve Emircan da Rusya ekibi Orenburg'a transfer oldu.

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