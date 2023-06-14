Altınordu’da Kürşad yolcu

SPOR Toto 1. Lig'e tutunamayan ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da sözleşmesi sona eren Kürşad Sürmeli'nin takımdan ayrıldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kurmayların iki sezondur İzmir temsilcisinde görev yapan 27 yaşındaki orta saha ile sözleşme yenilemeyi düşünmediği ifade edilirken, deneyimli futbolcunun kulüp aradığı kaydedildi. Altınordu'nun 2020-2021 sezonunda Hollanda 2. Ligi ekibi Maastricht'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı gurbetçi orta saha, geride kalan iki sezonda 51 mücadelede görev yaptı.

23 KARŞILAŞMADA OYNADI

Hollanda ekibi NEC Nijmegen altyapısında yetişen ve Achilles, Adanaspor, Lienden, Giresunspor, KVC Winkel, Dordrecht formalarını da terletti. Gelecek sezonda kadroda büyük değişimlerin yaşanması beklenen İzmir temsilcisinde ayrılıkların önümüzdeki süreçte de sürmesi öngörülüyor