Altınordu öze dönüyor

SPOR Toto 1. Lig'de tutunamayan ve 9 yıl sonra 2. Lig'e düşen Altınordu, önümüzdeki sezon özüne dönecek. Son sezonlarda kendi altyapısından yetişen isimlere şans verme konusundaki hassasiyetini kaybeden İzmir temsilcisi, yeni sezonda öz kaynağından genç isimlerle mücadele edecek. Ahmet Dereli, Ali Dere, Kürşad Sürmeli ile Emircan Gürlük'ün ayrıldığı ve yaprak dökümünün sürmesi beklenen İzmir ekibinde, 12 isim takıma geri dönecek.

12 İSİM GERİ GELİYOR

Bonservisleri Altınordu'da olan Abdullah Soğucak (Bergama Bld), Altar Han Hidayetoğlu (Düzce), Anıl Arıcıoğlu (Nazilli Bld), Atalay Gürel (Menemen FK), Berkcan Cengiz (Gümüşhane-Efeler SFK), Emirhan Emir (Efeler SFK), Emre Oymak (Vanspor FK), Gökberk Efe (1922 Konyaspor), Kenan Fakılı (Somaspor), Mertcan Dağlı (Karaman FK), Polat Abay (Karşıyaka-Nazilli Bld) ve Tayfun Tatlı (Gümüşhane) kiralık oynadıkları kulüplerden eve dönecek.