"Stratejik ortak arıyoruz"

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün devir süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2012 yılından beri Altınordu'nun futbol haklarını elinde bulunduran Özkan, A takımın yarışmacı haklarının devri için stratejik ortak arayışında olduklarını ifade etti.

Özkan, "Saran Grubu'nda Sadettin Saran ile stratejik ortaklığa girmeyi istiyordum. Şu anda kendisi Fenerbahçe başkanlığına hazırlanıyor, sırasını bekliyor. İkinci kişi OPET'in sahibi Fikret Öztürk idi. Öztürk'ün hem Antalya, hem de Bodrum ile ortaklığı var, müsaitliği yok. Üçüncü kişi ise Yemek Sepeti'nin sahibi Nevzat Aydın idi. Ancak kendisi İstanbul'dan takım arıyor" dedi.

"DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Özkan, "Türklerle istediğimizi bulamayınca yabancılara döndük. Şu anda görüştüğümüz üç grup var. Ben gelecek kişi veya gruplardan önce para değil, bu işi yapabilirliği ve benim çizdiğim çerçeveyi görmek istiyorum. Ortak bulamazsak da dünyanın sonu değil. Stratejik ortaktan istediğim takımı bir an önce Süper Lig'e çıkarmasıdır. Yani benim yapmadığımı yapacak ortak arıyorum. Aldığımız ortak, Altınordu'yu önce Birinci Lig'e ardından Süper Lig'e çıkartacak sonrasında da hem A Takımı, hem de akademisi ile Avrupa Kupaları'nı hedefleyen, kurumsal yapı içinde bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI TESİSLERİ TASARRUF İÇİN KAPATILACAK

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altay ile 2020-2021 sezonunda oynayıp kaybettikleri Play-Off finali sonrası yaşanan süreçten zarar gördüklerini ifade etti. Kulüp olarak tasarrufa gideceklerini ifade eden Özkan, Kuşadası Beytullah Baliç Yerleşkemizi tasarruf tedbirleri kapsamında kapatacağız. Takımımız Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ne gelecek" şeklinde konuştu.