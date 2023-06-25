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Altınordu’da rota Torbalı

Kuşadası’ndaki yerleşkeyi kapatan İzmir ekibi Metin Oktay Yerleşkesi’ne taşınıyor.

Altınordu’da rota Torbalı

TFF 2. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosunda gençleşmeye gidecek Altınordu, 2023-2024 sezonunda Torbalı'ya üs kuracak. Maliyetleri düşürmek için A takımın Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi'ni kapatma kararı alan kırmızı- lacivertliler, akademinin yer aldığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne taşınacak. Dev tesiste A takım ile birlikte U-19 ve U-17 takımı da kalacak ve antrenmanlar buradaki sahalarda yapılacak.

TFF'NİN ONAYI BEKLENİYOR

İzmir temsilcisi, iç saha maçlarını da yine aynı adreste Torbalı'da oynama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni incelediği ve tesis girişindeki Gündüz Tekin Onay Sahası'nı beğendiği öğrenildi. Torbalı için TFF'nin "Resmi maç oynanabilir" raporu vermesi bekleniyor. Daha önce A takımın çalıştığı Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nin kapatılmayacağı, zaman zaman kullanılacağı bildirildi. Alt yaş grupları ise İnciraltı'nda açılan yeni tesiste çalışacak.

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