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Altınordu’da Ali Emre belirsizliği

Adı Süper Lig ve 1. Lig’den birçok kulüp ile anılan genç eldivenin kararı hala netleşmedi.

Altınordu’da Ali Emre belirsizliği

Spor Toto 1. Lig'e 9 yıllık aranın ardından veda eden ve 2. Lig'e gerileyen Altınordu'da Ali Emre Yanar belirsizliği sürüyor. Geçtiğimiz günlerde genç file bekçisinin adı 1. Lig'den Göztepe, Süper Lig'den ise İstanbulspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarla anılmıştı. Sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden genç eldivenin ayrılmaya yakın olduğu ve üst liglerde mücadele etmek istediği iddia edilmişti. Kırmızı-lacivertli ekipte yaprak dökümü sürerken Yanar'ın kararı hala netleşmedi.

KARARI BEKLENİYOR

Yönetim ve ailesiyle uzun görüşmeler yapan oyuncu, altyapısında yetiştiği kulübü zor zamanlarında terk etmek istemiyor. Ancak kariyeri için zaman kaybetmeden kararını vermesi gereken file bekçisinin önümüzdeki günlerde bir duyuru yapması bekleniyor.

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