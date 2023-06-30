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Altınordu’dan Talha hamlesi

İzmir ekibinin Etimesgut Bld’den 23 yaşındaki genç stoperi kadroya katmak için girişimde bulunacağı iddia edildi

Altınordu’dan Talha hamlesi

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başlıyor. İzmir temsilcisinde kadronun büyük bir çoğunluğunun altyapı oyuncularından oluşması kararlaştırılırken, 2-3 takviye yapılabileceği ifade edildi. Kırmızı-lacivertlilerin bu kapsamda Etimesgut Belediyespor forması giyen stoper Talha Özler'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Geride kalan sezonda Başkent temsilcisiyle 30 maçın 26'sında ilk 11'de görev yapan yapan Talha, istikrarıyla ön plana çıktı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Kocaelispor altyapısında yetişen 23 yaşındaki savunmacı, Kocaeli Birlik, Bodrumspor, Çorum FK, 68 Aksaray Belediyespor, Alanya Kestel ve 52 Orduspor formalarını da terletti. Etimesgut Belediyespor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacı için kurmayların bayramdan sonra temasa geçeceği kaydedildi.

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