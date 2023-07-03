Kaleci fabrikası Altınordu: Onuralp Trabzon’da

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek Altınordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Karadeniz temsilcisi, genç file bekçisi için İzmir ekibine 700 bin Euro bonservis bedelini 5 taksitle ödeyecek, sonraki satışın karından ise kırmızı-lacivertlilere yüzde 25 pay verecek. Bordo-mavililer Onuralp'e ise üç yıl için toplam 900 bin TL maaş ödeyecek. 17 yaşındaki milli file bekçisi Onuralp Çevikkan'ı A takımda oynatmadan Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'a uğurlayan İzmir ekibi, "1 numara" yetiştirmede öncü kulüp haline geldi. Kırmızı- lacivertliler, hem kendi yetiştirdiği hem de transferle kadrosuna kattığı kalecilerin satışlarından 6'ncı kez gelir elde etti. Altınordu, üçüncü kez Karadeniz ekibine kaleci sattı.

KALECİ FABRİKASI

Altınordu, son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı kalecilerle ön plana çıkarken, ilk kez 2018'de Berke Özer'i 2.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye gönderdi. Ozan Can Oruç'u 2019'da Konyaspor'a 200 bin Euro'ya gönderen kırmızı-lacivertliler, aynı yıl Erce Kardeşler'i 455 bin Euro, bir sonraki sene ise Muhammet Taha Tepe'yi 300 bin Euro bedelle yine Trabzonspor'a yolladı. Erhan Erentürk ise 2021'de 200 bin Euro karşılığında Bursaspor'a satıldı. Altınordu'da kalecilerin yetişmesinde büyük pay sahibi olan Atilla Küçüktaka, 2 hafta önce A takımın teknik direktörlüğe getirildi.

İLK KEZ SEÇME YAPILACAK

Türkiye'nin çeşitli illerinden bulduğu gençleri bünyesine katarak futbolcu yetiştirme konusunda önemli yatırımlar yapan Altınordu, bu yıl ilk kez oyuncu seçmeleri gerçekleştirecek. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Altınordu'su yeni yeteneklerini arıyor. Avrupa ve Türk futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Emircan Gürlük, Burak İnce, Enis Destan gibi birçok yıldız kazandıran kulübümüzün 'Altınordu Yetenek Seçmeleri' çok yakında başlıyor" ifadelerine yer verildi.