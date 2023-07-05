Altınordu öze dönüyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, senelerdir hedeflenen gerçek Altınordu'nun temellerini bu sezon atacaklarını dile getirdi. Kulübe transfer yoluyla gelen tüm oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını, tamamen öz kaynaktan yetişen gençlere odaklandıklarını ifade eden teknik patron Küçüktaka, "Şimdiye kadar hiç dış transfer görüşmemiz olmadı. Çalışmara başladıktan sonra en son işimiz dış transferde 3-4 oyuncu almak olacak" dedi. Kırmızı- lacivertli takımın 10 Temmuz'da Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanıp sağlık kontrollerinden geçeceğini aktaran teknik direktör Küçüktaka, U-19 takımından birçok gencin A takıma dahil edileceğini bildirdi.

DEĞİŞİM YAŞANACAK

Tecrübeli çalıştırıcı, "Öz kaynaktan A takıma alınacak oyuncularla gerçek bir Altınordu oluşacak. Senelerdir hedeflenen gerçek Altınordu'nun temellerini atacağız. Yepyeni bir takımla mücadele edeceğiz" diye konuştu.